Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В римском аэропорту провели эвакуацию из-за бомб Второй Мировой войны

Происшествия

Три авиабомбы, обнаруженные при ремонте шоссе, обезвреживают саперы

Рим, 7 февраля 2019, 21:54 — REGNUM  Римский аэропорт Чампино частично закрыт, в нем проведена эвакуация из-за обнаруженных бомб времен Второй Мировой войны, 7 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению аэропорта Чампино, ряд рейсов уже был перенаправлен в другой римский аэропорт, Фьюмичино.

В настоящий момент к обезвреживанию трех авиабомб, найденных во время ремонтных работ на шоссе аэропорта, приступили саперы.

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