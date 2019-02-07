В римском аэропорту провели эвакуацию из-за бомб Второй Мировой войны

Рим, , 21:54 — REGNUM Римский аэропорт Чампино частично закрыт, в нем проведена эвакуация из-за обнаруженных бомб времен Второй Мировой войны, 7 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению аэропорта Чампино, ряд рейсов уже был перенаправлен в другой римский аэропорт, Фьюмичино.

В настоящий момент к обезвреживанию трех авиабомб, найденных во время ремонтных работ на шоссе аэропорта, приступили саперы.

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