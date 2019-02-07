Опасная горка: в Свердловской области тяжело травмирован ребёнок

Нижняя Тура, Свердловская область, , 21:29 — REGNUM В свердловском городе Нижняя Тура восьмилетний мальчик получил тяжёлую травму головы во время катания на горке. Это произошло ещё 2 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Мальчик проживает в одном из посёлков. 2 февраля он катался с оборудованной для общего пользования горки. Сейчас он находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Медики оказывают ребёнку помощь.

Следственный отдел по городу Лесному начал проверку по факту ЧП. Среди прочего следователи намерены выяснить, насколько безопасна горка, на которой катался мальчик.