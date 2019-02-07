Четверг, 7 Февраля 2019 года
21:33:55 МСК

Опасная горка: в Свердловской области тяжело травмирован ребёнок

Происшествия

Начата доследственная проверка

Нижняя Тура, Свердловская область, 7 февраля 2019, 21:29 — REGNUM  В свердловском городе Нижняя Тура восьмилетний мальчик получил тяжёлую травму головы во время катания на горке. Это произошло ещё 2 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Мальчик проживает в одном из посёлков. 2 февраля он катался с оборудованной для общего пользования горки. Сейчас он находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Медики оказывают ребёнку помощь.

Следственный отдел по городу Лесному начал проверку по факту ЧП. Среди прочего следователи намерены выяснить, насколько безопасна горка, на которой катался мальчик.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Опасные аттракционы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить