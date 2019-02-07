В Таджикистане растет число жертв стихийных бедствий

Душанбе, , 20:57 — REGNUM В результате стихийных бедствий в 2018 году в Таджикистане погибли двенадцать человек. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил журналистам председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Рустам Назарзода.

Он отметил, что больше всего летальных исходов было зафиксировано в результате камнепадов и селевых потоков, двое погибли от удара молнии. По словам Назарзоды, семьи погибших получили единовременную помощь в размере 5 тыс. сомони (35 тыс. рублей).

За 2018 год из-за стихийных бедствий полностью разрушены 29 жилых домов и еще 21 — частично. Общая сумма ущерба оценивается в 34 млн сомони (236,7 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе, по данным пресс-службы КЧС Таджикистана, в результате схода снежных лавин погибли восемь человек. Тогда сообщалось о том, что за месяц зарегистрировано 110 сходов снежных масс. Сегодня глава комитета уточнил, что их в первый месяц 2019 года было 125. Кроме того, он сообщил о том, что в Пенджикентском районе до сих пор продолжаются поиски еще одного человека.