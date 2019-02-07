Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Мексике совершил посадку горящий самолет

Происшествия

По некоторым данным, самолет загорелся в ходе приземления

Мехико, 7 февраля 2019, 19:16 — REGNUM  В аэропорту Толука в Мексике совершил посадку горящий санитарный самолет Learjet-35, сообщает 7 февраля портал Quadratin.

По некоторым данным, пожар на борту самолета возник в процессе приземления. Не исключается, что причиной возгорания мог быть отказ одного из механизмов шасси.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается, обстоятельства инцидента до конца не выяснены.

В аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса, а пассажирам рекомендовано приготовиться к переносу времени вылетов их авиарейсов.

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Авиапроисшествия
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