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Чиновники ЮАР не торопятся спасать людей, заваленных в заброшенной шахте

Происшествия

«Когда она станет безопасной... тогда мы пойдем и вытащим тех людей, которые пропали без вести»

Кейптаун, 7 февраля 2019, 19:10 — REGNUM  Власти ЮАР и владельцы заброшенной угольной шахты в южноафриканской провинции Мпумаланга не торопятся спасать людей, заваленных в шахте после взрыва газа, 7 февраля передает агентство Reuters.

По словам представителя шахты Майкла Эллиота, оказавшиеся под завалами люди уже могут быть мертвы, а операция по их извлечению из необорудованной шахты угрожает жизни спасателей и рабочих.

«Мы должны восстановить электроснабжение шахты, нам нужно восстановить вентиляцию, чтобы сделать ее безопасной. Когда она станет безопасной… тогда мы пойдем и вытащим тех людей, которые пропали без вести», — сообщил Эллиот.

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