Число жертв обрушения жилого дома в Стамбуле возлосло до шести

Стамбул, Турция, , 18:39 — REGNUM В результате обрушения многоэтажного дома в Стамбуле, по последним данным, погибли шесть человек. Об этом 7 февраля сообщил мэр города Али Ерликайя, передаёт телеканал NTV.

Мэр также сообщил о 13 пострадавших в результате ЧП. По его словам, трое из них в настоящее время находятся в реанимации.

Напомним, днём 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной обрушения могла стать нелегальная перестройка здания — как стало известно, три верхних этажа дома были возведены незаконно.

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