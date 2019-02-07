Во время пожара на складе торгового центра в Югре пострадал один человек

Сургут, Югра, , 18:37 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) два часа тушили пожар, возникший в складском помещении ТЦ «Фараон». Один мужчина получил отравление угарным газом и был доставлен в медучреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

«Сообщение о пожаре в производственно-складских помещениях поступило сегодня в 13 часов 41 минуту. В 15 часов 43 минуты на территории торгового дома «Фараон» ликвидировано открытое горение на площади 300 квадратных метров. В связи с возникшей угрозой перехода огня на торговый центр из здания были эвакуированы 18 человек. Пожару присвоен третий номер сложности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

В ликвидации пожара участвовало более 50 человек личного состава и 18 единиц техники МЧС. Предположительная причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. Один работник отравился угарным газом. На данный момент мужчина находится на амбулаторном лечении, медики оценивают его состояние удовлетворительным.

По сообщению «СургутинформТВ», возгорание произошло в в помещении, принадлежащем компании «Сурмекс», которая занимается производством пластиковых окон. Очевидцы полагают, что во время резки металла искра могла попасть на пластик.