Должностное лицо тюменского УФССП наказано за волокиту

Тюмень, , 18:30 — REGNUM В Тюменской области за нарушения сроков рассмотрения жалоб оштрафован заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что руководителем организации-взыскателя в районные отделы судебных приставов Калининского, Центрального, Ленинского, Восточного округов города Тюмени и Тюменский районный отдел судебных приставов было направлено более 100 заявлений о предоставлении информации по находящимся на исполнении производствам. По истечению положенных на процедуру 17 дней, руководитель организации-взыскателя госуслугу не получил и направил в УФССП пять жалоб, которые были рассмотрены заместителем руководителя ведомства также с нарушением определённых законодательством сроков. Ещё и ответы по своему содержанию не соответствовали требованиям, установленным административным регламентом.

Кроме того, сотрудников УФССП, не ответивших взыскателю, не наказали, хотя они нарушили законодательство согласно ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ («Нарушение законодательства об организации предоставления государственных услуг»).

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Тюменской области возбудила в отношении заместителя руководителя УФССП административное дело по ч. 3 ст. 5.63. КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления государственной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы»). Суд постановил взыскать с высокопоставленного пристава штраф в 20 тыс. рублей.

Решение суда было обжаловано должностным лицом, но Ленинский районный суд оставил апелляцию без удовлетворения.