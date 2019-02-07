Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Самолет Norwegian Air возвращен в аэропорт из-за террористической угрозы

Происшествия

Все 169 пассажиров самолета эвакуированы, на борту ищут бомбу

Стокгольм, 7 февраля 2019, 18:02 — REGNUM  Компания Norwegian Air сообщила о возвращении одного из своих самолетов в аэропорт Стокгольма из-за террористической угрозы, 7 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению компании, все 169 пассажиров борта, направлявшегося в Ниццу, после посадки в аэропорту были эвакуированы из самолета.

Бомба, о которой заявил неизвестный телефонный террорист, пока не найдена, однако службы безопасности продолжают проверки на борту.

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Авиапроисшествия
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