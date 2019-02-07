В Кургане сгорел автобус

Курган, , 17:22 — REGNUM В Кургане утром 7 февраля сгорел автобус ПАЗ. Во время пожара пассажиров в транспорте не было, водитель выбрался самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Предварительная причина пожара — возгорание в моторном отсеке.

«С наступлением морозов увеличивается количество возгораний на объектах автотранспорта. Самая распространенная ситуация — это короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя, также зачастую пожары происходят по причине отогрева автомобиля открытыми источниками огня», — отмечают в спасательной службе.

В ГУ МЧС по Курганской области напомнили, что возгорание может произойти прямо во время движения. Для его тушения всегда нужно иметь в машине огнетушитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобусы горят в Курганской области с октября 2018 года. Так 21 октября 2018 года на маршруте «Курган-Звериноголовское» №507 полностью сгорел автобус. Пострадавших среди пассажиров, вовремя успевших эвакуироваться, нет. Утром 16 ноября 2018 года на повороте в деревню Тюрикова Шадринского района произошло возгорание в автобусе, который следовал в Далматово без пассажиров.

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