На Ставрополье лихач протаранил патрульную машину и сбил полицейского

Пятигорск, Ставропольский край, , 16:46 — REGNUM Водитель без прав устроил гонки с сотрудниками полиции по улицам Пятигорска Ставропольского края, теперь ему грозит уголовная ответственность. Как сообщила 7 февраля пресс-служба СУ СКР по краю, по факту применения насилия в отношении сотрудника ДПС проводится проверка.

Инцидент произошел днем 6 февраля. Сотрудники дорожно-патрульной службы ОБ ГИБДД города Пятигорска на одном из перекрестков попытались остановить автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила. Однако водитель не остановился и попытался скрыться от полиции. Попытка перегородить дорогу нарушителю патрульной машиной также провалилась: лихач врезался в служебный автомобиль, в еще одну машину, а затем сбил сотрудника ДПС, стоявшего у транспортного средства.

Остановить и задержать лихача удалось только после того, как полицейские выстрелили по колесам автомобиля. Нарушителем оказался 42-летний житель города Пятигорска. Как выяснилось, он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. Более того, на момент задержания он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Следователи проводят проверку по факту ЧП, в настоящее время изъята видеозапись с видеорегистратора, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены участники и очевидцы происшествия.

Отметим, что днем ранее подобные гонки закончились аварией в Шпаковском района Ставропольского края: нетрезвый водитель, пытаясь уйти от полиции, слетел с трассы. Водитель выжил и даже не сильно пострадал.