Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Оренбургском тубдиспансере прошли обыски

Происшествия

Мероприятия прошли в рамках уголовного дела по факту хищения казённых денег

Оренбург, 7 февраля 2019, 15:55 — REGNUM  В Оренбурге сегодня, 7 февраля, силовики провели обыски в городском противотуберкулёзном диспансере, а также по месту жительства ряда должностных лиц учреждения. Изъята интересующая следствие документация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, оперативные мероприятия проходили в рамках расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер».

По версии следственных органов, в 2015—2018 годы в тубдиспансер были фиктивно устроены на работу сотрудники, которые на работу не ходили и зарплату не получали. Денежные средства, предназначенные для виртуальных работников, присвоены должностными лицами диспансера. Сумма ущерба устанавливается.

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