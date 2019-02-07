В Оренбургском тубдиспансере прошли обыски

Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 7 февраля, силовики провели обыски в городском противотуберкулёзном диспансере, а также по месту жительства ряда должностных лиц учреждения. Изъята интересующая следствие документация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, оперативные мероприятия проходили в рамках расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер».

По версии следственных органов, в 2015—2018 годы в тубдиспансер были фиктивно устроены на работу сотрудники, которые на работу не ходили и зарплату не получали. Денежные средства, предназначенные для виртуальных работников, присвоены должностными лицами диспансера. Сумма ущерба устанавливается.