Глава СКР поставил на контроль дело о гибели ребёнка в канализационной яме

Великий Новгород, , 15:54 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела по факту гибели ребёнка в канализационной яме в посёлке Волот. Как сообщает ИА REGNUM, также главой ведомства поставлен на контроль ход расследования гибели 10-летнего ребёнка от падения снежной глыбы в Тульской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений, и дать всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объектах, где погибли дети, — сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, 28 января 2019 года 8-летний мальчик в посёлке Волот Новгородской области утонул в открытой канализационной яме, заполненной водой. Септик находится на балансе и обслуживании районного Дома культуры, его директор задержана и сейчас находится под подпиской о невыезде. Следователи полагают, что к трагедии привело её халатное отношение: достаточно было привести септик в надлежащее и безопасное состояние, а также установить ограждения, чтобы исключить проход к опасному месту.

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