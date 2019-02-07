В Самарской области ограничено движение по трассе «Урал» из-за снегопада

Самара, , 15:43 — REGNUM В Самарской области в связи c неблагоприятными погодными условиями ограничено движение большегрузов по участку трассы М5 «Урал». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Движение ограничено в период с 15:30 по местному времени ориентировочно до 20:00 на участке с 890 км по 976 км автодороги М5 между Тольятти и Сызранью.

Проводится патрулирование указанного участка трассы силами оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Отмечается, что время действия ограничений может быть изменено в случае продолжительного действия неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время на регион обрушился сильнейший снегопад. По данным ФКУ «Приволжуправтодор», к ликвидации его последствий привлечено 80 единиц специальной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад.

В областном управлении ГИБДД призывают водителей планировать маршруты поездок с учетом изменений и соблюдать правила дорожного движения.