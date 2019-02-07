В Саратове верблюд вытянул из снега внедорожник

Саратов, , 15:41 — REGNUM Внедорожник «Нива», застрявший в снегу близ Саратова, вытащили с помощью верблюда. Запись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

В кадре виден белый автомобиль, попавший в снежный плен на дороге. Верблюд обвязан длинной веревкой, другой конец которой закреплен на «Ниве».

Двугорбый верблюд подчиняется командам мужчины и вытягивает машину из снега. Комментаторы в соцсетях предположили, что «Нива» застряла в районе лесопарка «Кумысная поляна» на окраине города.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область страдает от обильных снегопадов. Так, в Саратове 7 февраля из-за скопившегося снега произошло частичное обрушение двух зданий.

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