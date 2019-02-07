В Туве педофил изнасиловал и заколол ломом восьмилетнюю девочку

Кызыл, , 15:17 — REGNUM В Туве 56-летний житель села Балгазын Тандинского района предстанет перед судом за изнасилование и жестокое убийство восьмилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении злоумышленника завершено. По версии следствия, вечером 15 мая 2018 года пьяный мужчина у заброшенного дома увидел незнакомую восьмилетнюю девочку. Она возвращалась домой из школы.

Пообещав угостить конфетами, он заманил девочку в заброшенный дом. Там он начал её душить, отчего ребёнок потерял сознание. Педофил изнасиловал девочку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Испугавшись, что школьница впоследствии может выдать его, он взял металлический стержень и нанёс девочке множественные удары в область грудной клетки, повредив ей внутренние органы. Девочка умерла на месте.

Педофил вынес её тело на улицу, а сам скрывался от правоохранительных органов в тайге. Его задержали в через трое суток на чабанской стоянке в местечке Дыттыг-Хем Тес-Хемского района.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.