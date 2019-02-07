На Урале начался суд над обвиняемым в серии изнасилований и убийстве

Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Екатеринбурге начался процесс над обвиняемым в серии насильственных действий сексуального характера, изнасилований, в том числе несовершеннолетней, разбое, грабежах и убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее гражданин уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. По версии следствия, от преступных действий злоумышленника пострадали 12 женщин, одна из которых была им убита.

Отметим, что первый из преступных эпизодов, которые инкриминируют подсудимому, произошёл в 1992 году, и тогда пострадала несовершеннолетняя девушка. Также в пресс-службе суда сообщили, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге перед судом вновь предстанет местный житель уже осуждённый ранее за серию насильственных действий сексуального характера, изнасилований, угрозу убийством и убийство. Ему предъявлены обвинения в трёх эпизодах насильственных действий и изнасилования, которые он совершил в отношении 10-летней девочки, 17-летней девушки и женщины 1946 года рождения.

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Напомним, что гражданина задержали в 2017 году по горячим следам по подозрению в изнасиловании и убийстве 30-летней женщины. В ходе расследования была установлена его причастность к другим преступным эпизодам. Летом 2018 года уголовное дело передали в суд, и в октябре Свердловский областной суд посчитал вину подсудимого доказанной и приговорил гражданина к пожизненному лишению свободы.