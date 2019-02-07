ВСУ готовят постановочные обстрелы своих позиций — разведка ЛНР

Луганск, , 14:57 — REGNUM Военнослужащим 2-го батальона 54-й бригады ВСУ приказано провести постановочные обстрелы позиций смежных подразделений с целью дискредитировать защитников ЛНР, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 7 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Он уточнил, что провокация планируется в районе населённого пункта Попасная. Её целью является обвинение Народной милиции ЛНР в нарушении Минских соглашений.

Как сообщала разведка ЛНР, ранее в прифронтовой зоне, на подконтрольной Украине территории, была обнаружена активность съёмочных групп нескольких украинских СМИ. По данным разведки, журналисты приехали для съёмок постановочных видео, очерняющих защитников ЛНР.

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