В московском коллекторе нашли человеческие кости

Москва, 7 февраля 2019, 14:44 — REGNUM В Москве в коллекторе обнаружены кости человека, сообщили журналистам 7 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
«Днём 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека», — рассказали в пресс-службе.
Следователи уточнили, что останки были найдены на востоке Москвы.
По данному факту проходит доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Москве бармена задержали за убийство посетителя паба.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве бармена задержали за убийство на открытии паба