Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В московском коллекторе нашли человеческие кости

Происшествия

По данному факту проходит доследственная проверка

Москва, 7 февраля 2019, 14:44 — REGNUM  В Москве в коллекторе обнаружены кости человека, сообщили журналистам 7 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«Днём 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека», — рассказали в пресс-службе.

Следователи уточнили, что останки были найдены на востоке Москвы.

По данному факту проходит доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Москве бармена задержали за убийство посетителя паба.

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