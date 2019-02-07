Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Силы нацгвардии Украины пополнились танковой ротой — разведка ЛНР

Происшествия

Украинская сторона готовится к выборам

Луганск, 7 февраля 2019, 14:40 — REGNUM  В район населённого пункта Широкий украинские боевики перебросили танковую роту 3-й бригады национальной гвардии, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 7 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

«По нашим данным подразделение прибыло с целью усиления подразделений нацгвардии Украины в Луганской области на период проведения выборов президента Украины», — отметил Марочко.

Как сообщила разведка ЛНР, 31 января ВСУ перебросили технику 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в район населённого пункта Валуйки. Речь идёт о десяти системах залпового огня, шести пушках «Рапира» и восьми автомобилях с военным имуществом.

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