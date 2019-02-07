Силовики обнаружили два схрона боевиков в Ингушетии

Магас, , 14:37 — REGNUM В Ингушетии обнаружены два схрона боеприпасов. Тайники располагались на окраине ингушского села Али-Юрт Назрановского района, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Содержимым схрона были боеприпасы и другие вещи. Среди них несколько магазинов к автоматическому оружию, около 400 патронов, ручная граната, большое количество шприцов и различные медикаменты.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают владельцев схрона и принимают меры по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

Читайте также: В Ингушетии обнаружен тайник с оружием, принадлежавший боевику

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Малгобекском районе Ингушетии был обнаружен тайник с оружием. Установлено, что он принадлежал члену незаконного вооруженного формирования, уничтоженный в мае 2017 года.