Пожар в Кузбассе: пострадала многодетная семья, один ребёнок погиб

«С места пожара были госпитализированы: 41 — летний мужчина, его 40-летняя супруга, шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет. У мужчины диагностированы термические повреждения, его супруга и эти дети не пострадали, но в доме оставался ещё один ребенок. Семья пояснила, что обогревала дом тепловой пушкой, подключённой к газовому баллону, затем произошел хлопок и возгорание. Им удалось быстро выйти из помещения, однако с ними не оказалось 11-летнего ребёнка, он остался в жилище. Мужчина вернулся внутрь и попытался найти сына, но строение уже было объято огнем. После ликвидации пожара обнаружено тело ребенка со следами термического воздействия», — уточнили в ведомстве, указав, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сегодня, 7 февраля, ожоговый центр, где сейчас находится пострадавшая в пожаре семья посетил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«И снова пожар… Пострадала большая кузбасская семья. Все семь маленьких детей были дома, когда начался пожар. Рискуя жизнью, отец искал их в огне и дыму, по одному выводил на улицу. Одного ребёнка, к сожалению, спасти не удалось. Евгений Васильевич получил сильные ожоги тела. Мама с двумя детьми тоже сейчас в больнице, с ними всё будет хорошо. Считаю поступок главы семейства героическим, он повёл себя по-мужски. Семью мы поддержим: обеспечим жильём, лечением, школьными учебниками и тёплыми вещами. Пожары в домах кузбассовцев случаются каждый день — и большую их часть можно предотвратить, соблюдая элементарные правила безопасности», — написал Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после посещения больницы.

Он призвал жителей частных домов быть бдительными и не допускать трагедий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сибирские регионы сковали аномальные морозы. Столбики термометров опускаются до — 40 °C, а местами и до — 49 °C. По данным синоптиков, завтра, 8 февраля, на территории Кемеровской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже, местами сильные морозы — 40 °C и ниже.