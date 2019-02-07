Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Военный вертолет упал во время учений в Венесуэле

Происшествия

ЧП произошло в понедельник, 4 февраля, в штате Кохедес

Каракас, 7 февраля 2019, 14:32 — REGNUM  На западе Венесуэлы во время учений потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщил интернет-портал Venezuela al dia со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в понедельник, 4 февраля, в штате Кохедес. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

«Пятеро военнослужащих Национальных вооруженных сил пострадали в штате Кохедес во время учений», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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