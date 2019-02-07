В Омской области при пожаре погибли дети из многодетной семьи

Омск, , 14:28 — REGNUM В Омской области днём 7 февраля загорелся частный дом в селе Явлено-Покровка Павлоградского района. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двоих детей. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи выехали на место происшествия. По предварительным данным, в многодетной семье воспитывались четверо детей. Во время пожара погибли двое: мальчик (1,5 года) и девочка (2,5 года).

Следствие выясняет, где во время пожара находились родители и остальные дети. Причины трагедии устанавливаются, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара. Огонь не пощадил имущество и дом, в котором воспитывались 11 детей. К счастью, обошлось без жертв. Власти республики обещали помощь погорельцам.

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