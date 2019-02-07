ВСУ уничтожили доставку угля и заявили о победе — разведка ЛНР

Луганск, , 14:31 — REGNUM Боевики ВСУ взорвали автомобиль, доставлявший уголь жителям прифронтовых посёлков, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 7 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Марочко отметил, что украинские силовики знали о назначении автомобиля, который постоянно работал в районе населённого пункта Голубовское, причём под контролем Международного комитета красного креста (МККК).

«Боевики ВСУ прекрасно знали о работе сотрудников МККК в данном районе и, несмотря на это, нарушили обоюдные договорённости, совершили циничную провокацию, подвергнув опасности мирное население», — сказано в сообщении.

Ранее в украинских СМИ появились кадры уничтожения некоего объекта, который был назван «военным автомобилем оккупантов РФ». Ролик сопровождался победными реляциями в адрес украинских боевиков. В то же время никаких доказательств военного назначения автомобиля, а также принадлежности его к вооружённым силам Российской Федерации предоставлено не было.

Как сообщала разведка ЛНР, на пограничной территории зафиксирована работа нескольких групп украинских СМИ, которые прибыли в район боевых действий для съёмок постановочных сюжетов.

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