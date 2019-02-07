Четверг, 7 Февраля 2019 года
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На Кубани из-за оползня обрушилась дорога: решается вопрос о ЧС

Происшествия

У участка дороги выставлено оцепление

Горячий Ключ, Краснодарский край, 7 февраля 2019, 14:19 — REGNUM  Участок дороги в станице Бакинской под Горячим Ключом Краснодарского края обрушился 7 февраля, сообщили в администрации Горячего Ключа. На месте работают спасатели и сотрудники коммунальных служб.

Как сообщается, причиной обрушения дороги, которая ведет к ряду улиц станицы Бакинской и соединяет населенный пункт с несколькими хуторами, стал сход оползня. На месте обрушения выставлено оцепление.

«Альтернативный проезд у местных жителей есть по улице Октябрьской. Сейчас в оперативном порядке решаем вопрос о грейдировании объездной дороги и введении режима ЧС», — отметил глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.

Отметим, что станица Бакинская расположена в 18 км от города Горячий Ключ и в 48 км от Краснодара. Здесь проживает около 2,5 тыс. жителей

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Оползни, лавины, сели
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