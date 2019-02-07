Из-за сообщения о бомбе самолёт из Стокгольма прервал полёт

Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Самолёт авиакомпании Norwegian был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета в Стокгольме. Об этом сообщает издание Mirror.

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Уточняется, что на борту лайнера, который следовал в Ниццу (Франция), находились 169 человек. Решение прервать полёт и вернуться в аэропорт «Арланда» в столице Швеции командир воздушного судна принял после поступившего сообщения о возможном наличии бомбы на борту.

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К приземлившемуся самолёту направлены полицейские и спасатели. В настоящее время полиция изучает информацию о поступившей угрозе в отношении авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в декабре 2018 года в Индии. Самолёт, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели и принадлежащий индийской авиакомпании IndiGo, был вынужден вернуться в аэропорт взлета из-за поступившего сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве. После посадки лайнер был уведён на дальнюю стоянку аэропорта, где подвергся тщательной проверке, однако бомба так и не была обнаружена.

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