В Мордовии задержали организаторов местной ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Саранск, , 14:10 — REGNUM В Мордовии пресечена деятельность региональной религиозной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД.

По данным ведомства, были проведены обыски, организаторы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.2. УК РФ («Организация деятельности, признанной экстремистской»).

Напомним, религиозная группировка «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана экстремистской решением Верховного суда России от 20 апреля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Орловской области был задержан гражданин Дании Деннис Кристенсен. Он обвинялся органами следствия в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации): последователь «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о решении суда, который еще в 2016 году запретил деятельность регионального отделения организации, продолжал проводить коллективные собрания, богослужения, распространять религиозную литературу. С момента задержания гражданин Дании находился в СИЗО.

Накануне решением Железнодорожного суда Орла он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.