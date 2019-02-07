На Мадагаскаре зафиксирована вспышка кори

Антананариву, , 14:11 — REGNUM На мадагаскаре зафиксирована сильнейшая вспышка кори за последние десятилетия, сообщает CNN Africa.

Секретарь министерства здравоохранения Мадагаскара сообщил, что более 500 000 человек были заражены корью с октября 2018 года. С этого момента зафиксировано более 300 летальных исходов, большинство погибших — дети.

В развивающихся странах корь часто путают с легким вирусом ограниченного воздействия. Однако корь резко вызывает глухоту, энцефалит и в самых тяжелых случаях смерть, особенно летальной фазе подвержены люди, недополучающие питание, и люди со слабой иммунной системой.