Четверг, 7 Февраля 2019 года
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На Мадагаскаре зафиксирована вспышка кори

Происшествия

С октября 2018 года погибло более 300 человек, большинство из них — дети

Антананариву, 7 февраля 2019, 14:11 — REGNUM  На мадагаскаре зафиксирована сильнейшая вспышка кори за последние десятилетия, сообщает CNN Africa.

Секретарь министерства здравоохранения Мадагаскара сообщил, что более 500 000 человек были заражены корью с октября 2018 года. С этого момента зафиксировано более 300 летальных исходов, большинство погибших — дети.

В развивающихся странах корь часто путают с легким вирусом ограниченного воздействия. Однако корь резко вызывает глухоту, энцефалит и в самых тяжелых случаях смерть, особенно летальной фазе подвержены люди, недополучающие питание, и люди со слабой иммунной системой.

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Корь
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