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Поток лавы вулкана Карангетанг в Индонезии достиг моря — СМИ

Происшествия

Местных жителей призвали «держаться подальше от вулкана»

Поток лавы вулкана Карангетанг в Индонезии достиг моря — СМИ
Лава

Манадо, Индонезия, 7 февраля 2019, 14:09 — REGNUM  Сотрудники наблюдательного пункта вулкана Карангетанг в индонезийской провинции Северный Сулавеси заявили, что поток лавы достиг моря утром 7 февраля, сообщает Antaranews.

«Поток лавы удлинился до 3 500 метров и достиг моря», — заявили в наблюдательном пункте.

Сообщается, что из главного кратера высотой около 150 метров идет густой белый дым. Сохраняется третий уровень опасности.

Издание отмечает, что местных жителей призвали «держаться подальше от вулкана» пока не будет объявлено, что ситуация нормализована.

Напомним, в результате извержения вулкана Карангетанг 2 февраля 2019 года пять близлежащих деревень пострадали, одна из которых, а именно Батубулан, подверглась воздействию потока лавы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкану Карангетанг в Индонезии присвоен тритий уровень опасности

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