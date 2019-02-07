Начальник социальной службы убит во время приема беженца в Австрии

Дорнбирн, Австрия, , 13:33 — REGNUM В австрийском городе Дорнбирн (федеральная земля Форарльберг) на рабочем месте убит начальник социального отдела окружной администрации. По подозрению в убийстве задержан проситель убежища из Турции, пишет газета OE24.

Убийство произошло днем 6 февраля. В этот момент в кабинете находились только чиновник 34-летний проситель убежища из Турции. Начальник отдела был убит холодным оружием, а преступник скрылся, бросив в кабинете орудие убийства. Он был пойман спустя полчаса.

Как сообщила полиция, речь идет о гражданине Турции, родившемся в Австрии. В 2009 году за совершение многочисленных преступлений ему запретили находиться на территории Австрии, однако он вернулся в страну нелегально. Полиция предполагает, что в кабинете возникла ссора из-за завышенных требований просителя убежища к социальной службе.

«Вероятно, что пожелания 34-летнего не были выполнены, как он ожидал», — сказала пресс-секретарь полиции Сюзанна Дилп.

Канцлер Австрии Себастьян Курц опубликовал на своей странице в Twitter соболезнования семье убитого. Местные власти немедленно отреагировали на трагический инцидент: теперь в Форарльберге входы в административные здания будут охраняться частными компаниями.

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