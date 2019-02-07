Дело о гибели школьника под Тулой от схода снега взял под контроль глава СК

Тула, , 13:12 — REGNUM Ход расследования уголовного дела о гибели школьника в Плавском районе Тульской области из-за схода снега с кровли поставлен на контроль в центральном аппарате СК России главой ведомства Александром Бастрыкиным. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в пресс-службе ведомства.

10-летний мальчик погиб 28 января — он находился на закрытой территории предприятия ЗАО «Тульская Нива», где на него обрушилась снежная масса с кровли ангара. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По данным следствия, гибель ребенка стала следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ЗАО «Тульская Нива» — не было принято мер по уборке снега с крыш металлических ангаров, доступ посторонних лиц на территорию не был ограничен.

Как сообщили в Следственном комитете, к настоящему времени допрошены в качестве свидетелей генеральный директора ЗАО «Тульская Нива» и ее заместитель, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация в ЗАО «Тульская Нива», в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Плавского района установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия делу, выяснить все причины и условия и дать всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте.

Добавим, что ранее свои выводы по поводу соблюдения законодательства на территории ЗАО «Тульская Нива» и ООО «Агросфера» в деревне Ольхи Плавского района, где 28 января погиб мальчик, уже сделала прокуратура области. Выяснилось, что, в нарушение требований, зернохранилища, где в момент трагедии находились двое школьников, огорожены не были. Более того, на момент прокурорской проверки снег с крыш убран не был. Прокуратура внесла представление руководителю предприятий.