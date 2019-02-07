В Новосибирске установили копателей, дважды лишивших света жителей Мошково

Новосибирск, , 13:08 — REGNUM Новосибирские энергетики повторно зафиксировали нарушение при проведении земляных работы, которое привело к обесточиванию жилых домов и ряда социально значимых объектов райцентра Мошково Новосибирской области, сообщает 7 февраля пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

«В ходе расследования обстоятельств и причин аварии выяснилось, что подрядная организация, осуществляющая земляные работы, уже неоднократно нарушала правила проведения работ в охранных зонах линий электропередачи. По вине данной организации жители и социально-значимые объекты посёлка не раз оставались без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент повторился в январе. Недобросовестное исполнение строителями установленных норм привело к тому, что в Мошково без света остались около тысячи жителей. «Возможно, вмешательство правоохранителей позволит прекратить череду инцидентов с повреждением объектов электросетевого хозяйства», — пояснили в компании.

Кроме «копателей», негодование энергетиков вызывают и несознательные водители. Накануне в том же Мошковском районе по вине неизвестного водителя произошёл обрыв проводов между опорами воздушной линии 6 кВ. Результатом этого инцидента стало обесточивание домов, в которых проживает почти 2,5 тысячи человек.

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