Четверг, 7 Февраля 2019 года
13:08:55 МСК

В Липецкой области санитарка интерната издевалась над ребёнком

Происшествия

Грубое обращение с ребёнком зафиксировано на видеозаписи

Липецк, 7 февраля 2019, 13:07 — REGNUM  В городе Ельце (Липецкая область) проводится проверка сообщения об издевательствах персонала дома-интерната для умственно-отсталых детей над подопечными, сообщил портал Gorod48. По информации издания, в правоохранительные органы обратилось руководство учреждения после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

На видео было зафиксировано несколько случаев грубого обращения с детьми. Санитарка интерната поливала ребёнка холодной водой, а на прогулке насыпала ребёнку снега за ворот одежды.

Факт проверки подтвердили в региональной прокуратуре и областном управлении соцзащиты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить