В Липецкой области санитарка интерната издевалась над ребёнком

Липецк, , 13:07 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) проводится проверка сообщения об издевательствах персонала дома-интерната для умственно-отсталых детей над подопечными, сообщил портал Gorod48. По информации издания, в правоохранительные органы обратилось руководство учреждения после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

На видео было зафиксировано несколько случаев грубого обращения с детьми. Санитарка интерната поливала ребёнка холодной водой, а на прогулке насыпала ребёнку снега за ворот одежды.

Факт проверки подтвердили в региональной прокуратуре и областном управлении соцзащиты.