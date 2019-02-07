На Урале осуждённый на «пожизненное» маньяк вновь предстанет перед судом

Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM На Урале завершено расследование ещё одного уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Ф., осуждённого к пожизненному лишению свободы за ряд преступлений, в том числе убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Гражданин обвиняется в насильственных действиях и угрозе убийством в отношении несовершеннолетних, а также в насильственных действиях и изнасиловании женщины. От его действий пострадали в период с 2006 по 2012 год 10-летняя девочка, 17-летняя девушка и женщина 1946 года рождения.

«Необходимо отметить, что данные преступления в качестве дополнительных эпизодов были выявлены в ходе расследования уголовного дела, по итогам судебного рассмотрения которого мужчина уже приговорён к пожизненному лишению свободы. Будучи выделены в отдельное производство, дополнительные эпизоды преступной деятельности расследовались в рамках самостоятельного уголовного дела», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был задержан после резонансного преступления, которое произошло в 2017 году на территории Верхней Пышмы. В апреле того года было найдено тело изнасилованной и убитой 30-летней женщины.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Вскоре была установлена его причастность к другим преступлениям, совершённым в период с октября 2004 по апрель 2017 годов.

Летом 2018 года расследование уголовного дела завершилось и его передали в суд для рассмотрения по существу. В октябре Свердловский областной суд приговорил гражданина к пожизненному лишению свободы.

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