Четверг, 7 Февраля 2019 года
12:36:43 МСК

Дело главы горсовета Минусинска взято на контроль в Москве — СКР

Происшествия

Уголовное дело в отношении Геннадия Циплина расследуется по статье 289 УК РФ

Москва, 7 февраля 2019, 12:32 — REGNUM  Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбуждено в отношении председателя Минусинского городского совета депутатов Геннадия Циплина. Расследование дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина взято в центральном аппарате ведомства на контроль, сообщает 7 февраля пресс-служба СКР.

Красноярским следователям поручено проверить все факты, изложенные в сюжете одного из федеральных телеканалов, где говорится о неправомерных действиях Циплина: сомнительных сделках, отмывании денег и избиении предпринимателя. Должны быть проверены и факты действия либо бездействия местных правоохранителей.

Уголовное дело в отношении Циплина расследуется по статье 289 УК РФ. По данным следствия, глава горсовета Минусинска, будучи должностным лицом, руководил коммерческой строительной фирмой в 2017—2018 годах. При этом его организация получала преимущества на территории города и других населенных пунктов Красноярского края.

При наличии достаточных оснований должно быть незамедлительно принято процессуальное решение, подчеркнуто в сообщении СКР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить