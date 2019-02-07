Дело главы горсовета Минусинска взято на контроль в Москве — СКР

Москва, , 12:32 — REGNUM Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбуждено в отношении председателя Минусинского городского совета депутатов Геннадия Циплина. Расследование дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина взято в центральном аппарате ведомства на контроль, сообщает 7 февраля пресс-служба СКР.

Красноярским следователям поручено проверить все факты, изложенные в сюжете одного из федеральных телеканалов, где говорится о неправомерных действиях Циплина: сомнительных сделках, отмывании денег и избиении предпринимателя. Должны быть проверены и факты действия либо бездействия местных правоохранителей.

Уголовное дело в отношении Циплина расследуется по статье 289 УК РФ. По данным следствия, глава горсовета Минусинска, будучи должностным лицом, руководил коммерческой строительной фирмой в 2017—2018 годах. При этом его организация получала преимущества на территории города и других населенных пунктов Красноярского края.

При наличии достаточных оснований должно быть незамедлительно принято процессуальное решение, подчеркнуто в сообщении СКР.