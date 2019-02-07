Свидетель – ребёнок: жителя Чувашии обвиняют в двойном убийстве

Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту убийства супружеской пары в одной из деревень. Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что пришёл к соседям за сигаретами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Олег Дмитриев.

51-летний мужчина и его 47-летняя супруга были убиты в ночь с 15 на 16 октября 2018 года. Следствие полагает, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилой дом к односельчанам, устроив скандал из-за того, что они не открывали ему дверь.

«В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом в грудь хозяина дома, в шею — его супругу, затем покинув место происшествия. Очевидцем убийства стала их девятилетняя дочь, которая успела спрятаться. Девочка пыталась дозвониться до своей старшей сестры, проживающей отдельно, но не смогла из-за отрицательного баланса на телефоне. Та перезвонила ей утром и узнала о случившемся», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту был задержан сосед убитых.

«Со слов обвиняемого, который свою вину признал, в ту ночь он зашел в дом к потерпевшим за сигаретами», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР.

Орудие преступления обнаружено в подполе. Нож изъят. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии.

По уголовному делу установлено также, что в октябре 2018 года обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, в связи с чем по результатам расследования в органы внутренних дел внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Отметим, что в феврале в Чувашии вынесен приговор 40-летнему жителю Новочебоксарска, который признан виновным в изнасиловании супруги, истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено 7 лет лишения в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствием и городским судом установлено, что в ночь с 26 на 27 апреля 2018 года злоумышленник избил свою супругу, схватив её за волосы и ударив несколько раз головой о холодильник, а также ударил ножом в живот. Затем изнасиловал. Как следует из материалов уголовного дела, данные преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.