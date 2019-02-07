В Зеленограде из-за короткого замыкания эвакуировали школу

Москва, , 12:15 — REGNUM В Зеленограде спасатели эвакуировали одну из школ из-за короткого замыкания, об этом 7 февраля «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 1353. Короткое замыкание произошло в подвальном помещении. В результате спасатели эвакуировали более 100 человек.

«В настоящее время здание уже проветрено, дети возобновили занятия, возгорания не было», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из средних школ города Владивостока произошел пожар. Источник возгорания находился в подвале. Были эвакуированы 300 человек, включая 283 детей. Возгорание было быстро ликвидировано, никто не пострадал.

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