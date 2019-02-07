Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Пассажир московского метро ранен ножом в конфликте на платформе

Происшествия

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство»

Пассажир московского метро ранен ножом в конфликте на платформе
Нож

Москва, 7 февраля 2019, 12:11 — REGNUM  В Москве полиция задержала подозреваемого в хулиганстве, сообщил журналистам 7 февраля начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Задержанному 20 лет, он приехал из ближнего зарубежья. Конфликт произошёл в метро на платформе станции «Автозаводская». Один из молодых людей нанёс оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож.

Подозреваемого задержали полицейские, которые несли службу на платформе. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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