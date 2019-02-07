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В Курганской области врач обвиняется в изготовлении наркотиков

Происшествия

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

р-н Лебяжьевский, Курганская область, 7 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  В Курганской области врач Лебяжьевской центральной райбольницы обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотического вещества в крупном размере. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что 35-летний врач в 2018 году на одном из пустырей Лебяжьевского района собрал части растений дикорастущей конопли. Далее по известной ему технологии изготовил из них наркотическое средство. Полученное наркотическое вещество врач хранил у себя дома, пока к нему не нагрянула полиция. В ходе обыска у обвиняемого также была обнаружена марихуана.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Дело направлено в Лебяжьевский районный суд для рассмотрения по существу.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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