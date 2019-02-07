В Курганской области врач обвиняется в изготовлении наркотиков

р-н Лебяжьевский, Курганская область, , 11:36 — REGNUM В Курганской области врач Лебяжьевской центральной райбольницы обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотического вещества в крупном размере. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что 35-летний врач в 2018 году на одном из пустырей Лебяжьевского района собрал части растений дикорастущей конопли. Далее по известной ему технологии изготовил из них наркотическое средство. Полученное наркотическое вещество врач хранил у себя дома, пока к нему не нагрянула полиция. В ходе обыска у обвиняемого также была обнаружена марихуана.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Дело направлено в Лебяжьевский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач-анестезиолог обвиняется в употреблении наркотиков без назначения врача (Кузбасс)