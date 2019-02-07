Во Львове задержали подозреваемого в убийстве «героя АТО»

Львов, Украина, , 11:17 — REGNUM Во Львове сотрудники национальной полиции задержали боевика одного из добровольческих бандформирований, подозреваемого в убийстве «героя АТО», заявил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин 7 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Бывшего бойца батальона «Торнадо», жителя Днепропетровска, которого мы подозреваем в организации слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове», — рассказал Аброськин.

Чиновник рассказал, что задержанный в течение пяти месяцев постоянно менял место жительства, пытаясь скрыться от правосудия.

Напомним, 31 июля в Бердянске двумя выстрелами в спину был убит «герой АТО» Виталий Олешко по прозвищу «Сармат». Представитель банды «Торнадо» заявил, что подозревает в совершении убийства бывшего участника бандформирования Артёма Матюшина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в средине декабря 2018 года предполагаемого организатора убийства Олешко задержали в аэропорту Харькова. Им оказался 34-летний бизнесмен из Днепропетровска.

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