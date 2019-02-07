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Подозреваемая в поджоге дома в Париже неоднократно лечилась в психбольнице

Происшествия

Накануне пожара ее выпустили из медицинского учреждения

Париж, 7 февраля 2019, 11:07 — REGNUM  Подозреваемая в пожаре жилого дома в Париже женщина более 10 раз лечилась в психиатрической больнице, накануне инцидента ее выпустили из медицинского учреждения, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокурора города Реми Хайтца.

По его словам, в период с 2009 по 2019 год женщина лечилась в психбольнице 13 раз. Последний раз она проходила лечение с 18 по 30 января 2019 года. Он также отметил, что во время задержания женщина находилась в алкогольном опьянении.

Напомним, пожар вспыхнул ночью 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе французской столицы. В результате происшествия погибли девять человек. Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ей оказалась жительница этого дома. Сообщалось, что она страдает психическими расстройствами.

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Пожары в жилых домах
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