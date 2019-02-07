Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 23

Происшествия

Все пострадавшие получили небольшие ушибы

Нижний Новгород, 7 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали 23 человека, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 7 февраля около 08:00 мск утра на набережной Гребного канала. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и допустил столкновение в стоящий на обочине грузовик. В этот момент в салоне автобуса находились 37 человек.

«По уточненным данным, в аварии пострадали 23 человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Все пострадавшие получили небольшие ушибы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в Калужской области автобус перевернулся в кювет, в результате семь человек, в том числе трое детей, погибли, травмы различной степени тяжести получили 32 человека. Возбуждено уголовное дело.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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