Взрыв на месторождении в Югре: возбуждено уголовное дело

Сургут, Югра, , 10:42 — REGNUM На Ян-Лорском месторождении в Югре 6 февраля произошёл взрыв во время ремонтных работ на участке конденсатопровода. Произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа. Один человек погиб, другой пострадал, третий — в розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, взрыв произошёл вечером 6 февраля примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение. В результате происшествия погиб работник 1966 года рождения. Продолжаются поиски ещё одного работника 1981 года рождения. Также во время хлопка пострадал водитель, находившейся рядом спецтехники. Мужчина получил незначительные повреждения и находится на амбулаторном лечении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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