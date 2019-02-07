ВСУ выпустили по территории ДНР около 200 боеприпасов — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины семнадцать раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 7 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ходе обстрелов ВСУ выпустили 194 единицы различных боеприпасов.

На горловском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские боевики выпустили двенадцать мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты различных типов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская, Александровка), Ленинское, Саханка», — отметили в СЦКК.

В ходе обстрелов мирные жители, а также инфраструктура ДНР не пострадали.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР более 600 единиц боеприпасов.

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Напомним, с 29 декабря 2018 года в Донбассе должно было начаться перемирие, связанное с новогодними и рождественскими праздниками, однако Украинская сторона проигнорировала договорённости и продолжила обстреливать территорию ДНР и ЛНР.