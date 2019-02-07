В Екатеринбурге сотрудники ЧОПа избили владельца мебельного центра «ЭМА»

Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В Екатеринбурге несколько сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) жестоко избили владельца мебельного центра «ЭМА» Андрея Калетина прямо на территории торгового центра, расположенного на Верх-Исетском бульваре. По данному факту возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям с общественностью и СМИ городского УМВД.

Инцидент произошёл 6 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали пострадавшему директору мебельного салона медиков, после чего Андрей Калетин был госпитализирован с травмами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности восьмерых участников конфликта — работников одного из ЧОП. Утром полицейские задержали подозреваемых», — сообщили в отделении по связям с общественностью и СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждены уголовные дела по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и превышении полномочий работниками частной охранной организации (ч. 2 ст. 203 УК РФ). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее информация о драке появилась в СМИ, а видео с камеры наблюдения было выложено в интернете. На записи видно, как несколько охранников жестоко избивают Андрея Калетина, а также наносят побои другим присутствующим в торговом центре гражданам.

Как впоследствии заявила дочь потерпевшего, её отец был госпитализирован с многочисленными травмами, в том числе у него сломаны рёбра. По одной из версий, причиной конфликта мог стать хозяйственный спор между Андреем Калетиным и его бывшей супругой, с которой они являются совладельцами помещений в здании мебельного торгового центра.