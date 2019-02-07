ФСБ задержала фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах РФ

Москва, , 10:18 — REGNUM Сотрудники спецслужб и полиции обезвредили преступную группировку, которая подделывала купюры в 20 регионах России, задержаны 30 человек, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что деятельность преступного сообщества была пресечена на территории московского региона и Дагестана.

«Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно-развитых регионах», — сообщили в ФСБ.

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По данному факту возбуждено уголовное дело, у подозреваемых было изъято технологическое оборудование с клише для печати денег, а также средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

Напомним, ранее сообщалось, что группа лиц, обвиняемых в использовании поддельных денег на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края, предстанет перед судом в Северной столице. Они специализировались на изготовлении, хранении и сбыте поддельных банковских билетов номиналом 5 тыс. рублей.

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