ФСБ задержала фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах РФ

Москва, 7 февраля 2019, 10:18 — REGNUM Сотрудники спецслужб и полиции обезвредили преступную группировку, которая подделывала купюры в 20 регионах России, задержаны 30 человек, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ФСБ.
Отмечается, что деятельность преступного сообщества была пресечена на территории московского региона и Дагестана.
«Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно-развитых регионах», — сообщили в ФСБ.
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По данному факту возбуждено уголовное дело, у подозреваемых было изъято технологическое оборудование с клише для печати денег, а также средства воспроизводства элементов защиты банкнот.
Напомним, ранее сообщалось, что группа лиц, обвиняемых в использовании поддельных денег на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края, предстанет перед судом в Северной столице. Они специализировались на изготовлении, хранении и сбыте поддельных банковских билетов номиналом 5 тыс. рублей.
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