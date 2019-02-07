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В калужских реках подъем воды ожидается в начале марта

Происшествия

Для обеспечения безопасности населения во время половодья в регионе будет привлечено более 5,6 тысячи человек и 1487 единиц техники

Калуга, 7 февраля 2019, 10:06 — REGNUM  В Калужской области, по прогнозам Росгидромета, подъем уровня воды в реках ожидается в первой декаде марта 2019 года, сообщает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при региональном правительстве.

В зону возможного подтопления могут попасть Дзержинский, Жуковский и Козельский районы, а также города Калуга и Обнинск. Так, для обеспечения безопасности населения и материальных ресурсов во время половодья в регионе созданы необходимые резервы, при необходимости будет привлечено более 5,6 тысячи человек и 1487 единиц техники.

Особое внимание будет уделено расчистке русел, обеспечению безаварийной работы водопропускных и дренажных систем, мостов на автодорогах. Одновременно подразделениями водоканала будет усилен контроль за качеством воды.

Напомним, тренировка Главного управления МЧС России по Калужской области с администрациями муниципальных образований по подковке к весеннему половодью в муниципалитетах региона состоится 14 февраля 2019 года.

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