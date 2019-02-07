В Хакасии многодетной семье помогут восстановить дом после пожара

Абакан, , 09:55 — REGNUM Власти Хакасии пообещали помочь многодетной семье из Красного Абакана восстановить дом после пожара, случившегося 4 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 февраля, в республиканском правительстве.

В семье воспитываются 11 детей: семь мальчиков и четыре девочки. Во время пожара никто не пострадал, однако двухэтажный дом серьёзно повреждён, ценные вещи сгорели.

Глава Хакасии Валентин Коновалов встретился с многодетной семьей и предложил им помощь. Он поручил руководителям минстроя, минсоцзащиты и минприроды проработать план мероприятий по восстановлению дома, оценить ущерб и выделить необходимые стройматериалы.

«Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы помочь людям, которые оказались без крыши над головой», — сказал Валентин Коновалов.

По данным республиканского главка МЧС, второй этаж и крыша дома горели открытым пламенем. Чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось около часа. Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Специалисты сделали предварительные выводы о том, что пожар возник из-за отсутствия или несоответствия разделки перекрытия здания от дымовой трубы. Однако глава многодетной считает, что во всем виновата проводка.

«Когда мы увидели, как на втором этаже вспыхнул потолок, я сразу попытался его потушить. Спустя какое-то время понял, что ещё немного и начнём задыхаться в дыму. Затем я быстро вывел всех на улицу», — рассказал глава семьи.

Очаг возгорания находился на втором этаже, который полностью сгорел. Первый этаж подлежит восстановлению.

Погорельцам предоставили временное жильё. Жители Хакасии, желающие оказать семье помощь, присылают детям тёплую одежду, обувь и другие необходимые вещи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, огонь охватил крышу и верхнюю часть дома многодетной семьи Д. из Красного Абакана буквально за считанные минуты. 11 детей остались в морозы без крыши над головой.

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