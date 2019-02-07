В Акмолинской области из-за мороза эвакуировали 41 пассажира автобуса

Кокчетав, Казахстан, , 09:53 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана спасатели эвакуировали 41 пассажира автобуса, следовавшего по маршруту Петропавловск — Сарыагаш, заявил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов, сообщает 7 февраля агентство «Казинформ».

Автобус был остановлен из-за сильного мороза и закрытия участка Кокчетав — Щучинск — Астана. Все пассажиры, граждане Узбекистана, были размещены в пункте обогрева центра социальной адаптации Кокчетава.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля из-за низкой температуры воздуха в Акмолинской области Казахстана спасатели эвакуировали 224 человека и 12 единиц техники.

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